Osnabrück (ots) -Der Comedian Michael Mittermeier hat sich mit deutlichen Worten gegen Branchenkollegen gewandt, die eine Einschränkung der Meinungsfreiheit in der Kunst beklagen. "Ich sage den Künstlern, die sich auf die Bühne stellen und sich beschweren, sie dürften nichts mehr sagen: Fahr nach Hause, heul dich bei deiner Mama aus und werde Bäcker, aber in der Comedy hast du definitiv den falschen Job", sagte der 60-Jährige im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).Er frage diese Menschen zudem immer nach einer "ominösen Liste der angeblich verbotenen Wörter", habe aber bisher von keinem eine solche Liste erhalten. Wer sich darüber aufrege, etwa das N-Wort nicht mehr benutzen zu sollen, habe es laut Mittermeier meist vorher nie gebraucht, wolle es aber jetzt unbedingt sagen, "wo klar ist, dass es eine miese Beleidigung ist".Der Künstler, der derzeit sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiert, betonte gegenüber noz, dass die heutigen "Trolle" in sozialen Netzwerken keinen Vergleich zu dem echten Gegenwind darstellten, den er früher etwa nach riskanten Witzen bei "Wetten, dass..?" erlebt habe.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6252518