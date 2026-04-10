Gold, Silber, Seltene Erden: Der Rücksetzer eröffnet Chancen

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Ob Goldaktien, Silberfirmen oder Unternehmen aus dem Bereich Seltene Erden: Die Kurse kamen im Zuge des Kriegs am Persischen Golf teils kräftig zurück. Dabei dürfte die Nachfrage nach einem möglichen Ende des Kriegs steigen. Die aktuelle Situation bietet daher Chancen für langfristig orientierte Anleger. Wir blicken deshalb auf die Aktien von Barrick Mining, St George Mining sowie Aya Gold & Silver.

Unsicherheit nach dem Crash

Der Crash Ende Januar und der erneute Rückgang der Rohstoffpreise nach Beginn des Kriegs am Persischen Golf seit Ende Februar hat die Aktien aus dem Sektor deutlich gedrückt. Gold befindet sich aktuell rund 1.000 US-Dollar unter dem Hoch. Silber hatte sich nach dem Top sogar zeitweise halbiert. Und auch bei den Aktien aus dem Bereich der Seltenen Erden kam es zu Gewinnmitnahmen. "Cash is king", heißt es bei erfahrenen Börsianern in solch unsicheren Zeiten. Die Gründe für den Rückgang gehen aber weit über den Bedarf an Liquidität hinaus, auch wenn dies oft der Hauptfaktor im Zuge von Kriegen ist. Zum anderen aber bereitet vielen Anlegern Kopfzerbrechen, dass es keine Zinssenkungen in den USA mehr geben könnte. Die steigenden Energiepreise könnten die Inflation anschieben. Ob dies so kommt, steht aber Stand heute in den Sternen. Die Daten für den März dürfte einen ersten Aufschluss darüber geben. Dagegen steht, dass sich US-Präsident Trump neben einem schwachen Dollar und niedrigen Ölpreisen auch niedrigere Zinsen von der Federal Reserve gewünscht hatte. Sein Kandidat für den Chefposten, Kevin Warsh, wartet noch auf die Bestätigung durch den Kongress.

Strukturelle Trends setzen sich fort

Klar ist aber auch: Die strukturellen Trends dürften sich auch im Zuge eines Kriegsendes an den Rohstoffmärkten fortsetzen. Zum einen gibt es das anhaltende Angebotsdefizit bei Silber. Auch deshalb notieren die Preise in Fernost über dem Niveau in London oder New York. Es gibt zu wenig physisches Material für die stark steigende Nachfrage. Zum anderen dürfte sich der Debasement-Trend - also die Abkehr vom Dollar hin zu harten Assets - auch in der Zukunft fortsetzen. Vor allem die Notenbanken vieler asiatischer Länder dürften ihre Einkaufstour am Goldmarkt fortsetzen. Davon gehen viele Analysten aus. Und nicht zuletzt setzen die US-Amerikaner weiter auf den Aufbau eigener Lieferketten. Man will unabhängig von Chinas Dominanz bei kritischen Metallen werden. Insbesondere bei Seltenen Erden, die bei vielen High Tech-Produkten nahezu unersetzlich sind, dürfte sich diese Entwicklung fortsetzen.

Barrick Mining: Die Aufspaltungspläne sollten zünden

Die Aktie von Barrick Mining hat im Zuge des Ausverkaufs an den Goldmärkten kräftig Federn lassen müssen. Seit dem Top hat das Papier in der Spitze rund ein Drittel ihres Werts verloren.

In den vergangenen Tagen versuchte der Wert einen festen Boden auszubilden. Dabei dürfte es dieses Jahr viele Katalysatoren für die Aktie geben. Das Management hat viele Baustellen wie jene in Mali geschlossen und eine neue Strategie verkündet. Der relativ neue Vorstandschef Mark Hill will die Assets in sicheren von jenen in eher risikoreicheren Jurisdiktionen lösen. Gleichzeitig entspricht das im Prinzip einer Aufspaltung in ein Goldunternehmen und einem Kupferproduzenten. So sollen die großen Goldminen in Nordamerika in eine neue Gesellschaft abgespalten werden. Diese "NewCo" würde die Assets in Nevada und der Karibik beinhalten. Geplant ist ein Börsengang dieses Geschäfts im Laufe dieses Jahres. Dennoch will man hier durch eine Aktienmehrheit die operative Kontrolle behalten. Die "alte" Barrick würde folgerichtig das risikoreichere Geschäft in Afrika und Asien umfassen. Hier hatte Barrick in der Vergangenheit viel Kritik einstecken müssen. So halten Analysten und Investoren Milliarden-Investments in Kupfer-Vorkommen in Pakistan für zu risikoreich. Die Aufspaltung soll bis zum Jahresende umgesetzt werden. Sie könnte sich als äußerst lukrativ herausstellen. Analysten glauben, dass das nordamerikanische Geschäft mehr als 40 Milliarden US-Dollar wert ist. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung des Konzerns bei etwa 64 Milliarden US-Dollar. Für mittel- und langfristig orientierte Anleger bietet sich somit die Möglichkeit, auf Kursgewinne im Zuge der Abspaltung zu setzen. Parallel verdient Barrick Mining auch auf dem aktuellen Gold- und Kupferpreisniveau gutes Geld. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen bereits 1,5 Mrd. US-Dollar in Aktienrückkäufe investiert. Dies soll 2026 fortgesetzt werden.

St George Mining: Auf dem Weg an die Nasdaq!

Seltene Erden sind wichtige Bestandteile von Militärgütern: Seien es Missiles, Kampfflugzeuge oder Kriegsschiffe. Dazu kommt, dass die USA am Aufbau einer eigenen, von China unabhängigen Lieferkette arbeiten. Die Regierung hat dazu das Projekt "Vault" Anfang des Jahres ins Leben gerufen. Das Budget soll bei 12 Milliarden US-Dollar liegen und für den Aufbau einer Reserve an kritischen Metallen verwendet werden. St George Mining ist eines der Unternehmen, das von dieser Strategie indirekt oder gar direkt profitieren kann. Die Australier entwickeln in Brasilien das Araxá-Projekt. 2028 schon will man in Produktion gehen, zunächst mit Niobium, und dann ein Jahr später Seltene Erden fördern. Dass sich das Projekt dabei in Brasilien und nicht in den USA oder Europa befindet, sollte aber kein größeres Problem sein. So hat St George Mining zum einen ein recht großes Vorkommen, dass auch die begehrten schweren Seltenen Erden beinhaltet. Erst Anfang März hatte man eine neue Ressourcenstudie vorgelegt. Diese umfasst nun 70,91 Mio. Tonnen mit 4,06% TREO (Total Rare Earth Oxides) und 0,62 % Nb2O5 (Niobpentoxid) bei einem Cut-off-Gehalt von 2% TREO. Das sind 75 Prozent mehr als in der vorherigen Studie. Nun will das Unternehmen eine Wirtschaftlichkeitsstudien vorlegen und so den Weg bis zur Finanzierung des Minenbaus ebnen.

Der nächste große Meilenstein für das Unternehmen ist die Veröffentlichung einer sogenannten Pre-Feasibility Study (PFS, Vormachbarkeitsstudie) und im Anschluss der Definitive Feasibility Study (DFS; finale Machbarkeitsstudie). Sie werden zeigen, wie wirtschaftlich das brasilianische Vorkommen ist.

Doch St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) öffnet sich immer mehr dem US-Kapitalmarkt. Zum einen hat man operativ bereits die ersten Schritte gemacht. So hat der Konzern mit dem US-Unternehmen REalloys eine Absichtserklärung (MOU) für die Abnahme von bis zu 40 Prozent der Produktion geschlossen. REalloys ist einer der wichtigen Lieferanten von Seltenerd-Produkten für die US-Militärindustrie. Am Markt wird darüber spekuliert, dass aus der Absichtserklärung im Laufe dieses Jahres ein verbindlicher Vertrag wird.

Zum anderen aber wird der Schritt an die US-Börse Nasdaq diskutiert. Damit würde man sich dem größten Kapitalmarkt der Welt öffnen. Einige kanadische Rohstoffunternehmen haben bereits diese Veränderung vollzogen. Im Blick sind dabei Fonds und große institutionelle Investoren, die dann leichter in diese Werte investieren können. Dazu kommen die Vorteile durch ETF-Anleger. Wagt St George Mining den Sprung an die Nasdaq, sollte das also den Kurs unterstützen. Zudem wäre es dann auch möglich, zumindest indirekt leichter von den Investitionen der US-Regierung zu profitieren. Die Banken sind jedenfalls optimistisch für die Aktie. Petra Capital gab ein Kursziel von 0,44 AUD aus. Die Analysten von Macquarie wiederum halten ein 12-Monats-Kursziel von 0,20 AUD für die Aktie für möglich; im optimistischen Szenario könnten es sogar 0,50 AUD werden. Der jüngste Rückgang bei der Aktie könnte sich somit im Nachhinein als Einstiegschance herausstellen.

Aya Gold & Silver: Kräftiger Rücksetzer

Auch die Aktie von Aya Gold & Silver musste in den vergangenen Wochen kleinere Brötchen backen. Der stark wachsende Silberproduzent in Marokko (der Name täuscht ein wenig) konnte sich dem Abverkauf am Silbermarkt wie viele Mitbewerber nicht entziehen. Im Top stand die Aktie noch vor rund sechs Wochen bei 30 CAD. Heute ist ein Stück für 18,30 CAD zu haben. Warum könnte die Aktie den Markt outperformen? Dafür gibt es eine gute Erklärung von Analysten. 2025 hat Aya Gold & Silver auf seiner Flaggschiff-Mine Zgounder im Zentral-Anti-Atlas-Gebirge insgesamt 4,82 Millionen Unzen Silber gefördert. Es handelt sich dabei um eine der weltweit hochgradigsten Silberminen. Durch den Bau einer neuen Verarbeitungsanlage wird die Kapazität auf über 7 Millionen Unzen pro Jahr gesteigert. Zum anderen plant Aya Gold & Silver den Bau einer weiteren Mine. Boumadine befindet sich im Osten Marokkos und stellt das größte Wachstumspotenzial für das Unternehmens dar. Dabei handelt es sich um eine polymetallische Lagerstätte, die neben Silber auch signifikante Mengen an Gold, Zink und Blei enthält. Für Boumadine liegt bereits ein Preliminary Economic Assessment (PEA) vor. Exakte Daten für einen Produktionsstart gibt es zwar noch nicht, da derzeit eine Machbarkeitsstudien erstellt wird. Allerdings gibt die PEA bereits Eckdaten: Laut Schätzungen könnte der Beginn die kommerzielle Produktion Ende 2030 liegen. Auf Boumadine sollen in den ersten fünf Jahren jeweils rund 401.000 Unzen AuEq gefördert werden (ca. 61% Gold und 21% Silber). Beim Minenleben plant das Unternehmen derzeit mit 11 Jahren. Die Aktie ist als Langfrist-Play geeignet für Anleger, die einen Fuß im Silbermarkt haben wollen.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps wie St George Mining auf der INVEST 2026 in Stuttgart

St George Mining auf der INVEST: Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Eines davon ist die St George Mining.

Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter bspw. von St George Mining persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff "INVEST Tickets 2026"

Quellen:

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8