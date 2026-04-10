Vertrag unterstreicht wachsende Nachfrage nach KI-optimierten, zuverlässig kalibrierten Erdbeobachtungsdaten

VANCOUVER, British Columbia, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily Analytics (EarthDaily) gab heute den Abschluss eines neuen Datenanalyse-Vertrags im hohen zweistelligen Millionenbereich mit einem führenden US-amerikanischen Unternehmen im Bereich Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie bekannt. Der Vertrag unterstreicht die wachsende Nachfrage nach KI-optimierten Erdbeobachtungsdaten, die durch konsistente, präzise kalibrierte und verlässliche Daten überzeugen.

Der Vertrag gewährt dem Kunden Zugriff auf täglich viele Millionen Quadratkilometer Satellitenbilder. Die analysierfertigen Daten von EarthDaily unterstützen großangelegte KI- und Machine-Learning-Prozesse des Kunden.

Mit der EarthDaily Constellation lassen sich weltweit konsistente und reproduzierbare Messungen durchführen. Da die gesamte Erde täglich zur gleichen lokalen Sonnenzeit und unter identischer Blickgeometrie erfasst wird, liefert die Satellitenkonstellation stabile Bilddaten, die eine verlässliche Grundlage für KI-gestützte Analysen bilden. Dank der konstant hohen Erfassungsqualität lassen sich Störsignale in den Datensätzen reduzieren. Dies ist ein entscheidender Faktor, um KI-Modelle zuverlässig zu trainieren, zu validieren und einzusetzen. EarthDaily wurde in erster Linie als Messsystem entwickelt und wendet strenge radiometrische und geometrische Kalibrierungen an, um sicherzustellen, dass die Daten nicht nur visuell exakt, sondern über die Zeit auch analytisch zuverlässig sind. Mit 22 Spektralbändern im sichtbaren Bereich, im nahen und kurzwelligen Infrarot sowie im thermischen Infrarot erfasst das System selbst kleinste Veränderungen in Gelände, Infrastruktur und Oberflächenbedingungen. Damit erkennen KI-Modelle echte Veränderungen und werden nicht durch Artefakte beeinträchtigt, die durch inkonsistente Aufnahmebedingungen entstehen.

Das Ergebnis ist eine grundlegend neue Datenbasis für KI, die eine kontinuierliche Überwachung, skalierbare Automatisierung und zukunftsorientierte Erdbeobachtungsintelligenz ermöglicht. Sie ist speziell auf Regierungen und Unternehmen zugeschnitten, die in komplexen und kritischen Einsatzbereichen tätig sind.

"Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit diesem etablierten und hoch angesehenen Unternehmen im Bereich Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie in den USA", so Don Osborne. "Der Vertrag ist eine deutliche Bestätigung für ihre Mission sowie für die Qualität unserer Daten."

Über EarthDaily

EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen zur Erfassung von Veränderungen über große Gebiete hinweg sowie auf entscheidungsrelevante Informationen spezialisiert hat. Mit der bevorstehenden Einführung der EarthDaily Constellation schafft das Unternehmen eine Grundlage für täglich weltweit konsistente Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen zu unterstützen, die in komplexen, kritischen Umgebungen tätig sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com und folgen Sie EarthDaily auf LinkedIn (@EarthDaily) und X (@EarthDailyA).

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Ansprechpartner Tanya Cross Vice President, Global Marketing and Communications EarthDaily tanya.cross@earthdaily.com Alliance Advisors IREarthDailyPR@allianceadvisors.com