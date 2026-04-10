© Foto: OpenAI9 Milliarden US-Dollar aus einer Ölsteuer: Russlands Einnahmen explodieren. Der Iran-Krieg spielt Moskau in die Karten.Russland wird im April aus der wichtigsten einzelnen Ölsteuer, der Mineralgewinnungssteuer Einnahmen von 9 Milliarden US-Dollar verzeichnen, wie Berechnungen von Reuters am Donnerstag ergaben. Nach 4,2 Milliarden US-Dollar im März wäre dies eine Verdopplung binnen eines Monats und zugleich rund 10 Prozent mehr als im April 2025. Dies ist ein Beweis dafür, dass der zweitgrößte Ölexporteur der Welt durch den Iran-Krieg und dem Preisschock am Ölmarkt unerwartet hohe Einnahmen erzielt hat. Die Produktion ist Russlands Haupteinnahmequelle aus seiner riesigen Öl- und …Den vollständigen Artikel lesen
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