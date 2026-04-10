Eine seltene Autoimmunerkrankung rückt zunehmend in den Mittelpunkt - nicht zuletzt, weil neue Therapieansätze plötzlich echte Fortschritte versprechen. Für Betroffene könnte das einen Wendepunkt bedeuten. Und genau hier beginnt eine spannende Story für Anleger.Ein kleines Biotech-Unternehmen arbeitet an einer neuartigen Therapie, die das Potenzial hat, bestehende Behandlungsansätze grundlegend zu verändern. In einer zulassungsrelevanten Studie zeigte der Hoffnungsträger einen statistisch signifikanten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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