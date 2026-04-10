Dieser Eigentümer und Betreiber von Solar- und Windkraftanlagen überzeugt mit starken Zahlen, einer soliden Bilanz und setzen weiterhin auf hohe Aktienrückkäufe. Die Aktie ist günstig zu haben. Ein börsennotierter Betreiber von Solar- (98,8 Prozent) und Windkraftanlagen (1,2 Prozent) legte gute Ergebnisse für das Jahr 2025 vor. Denn obwohl der Umsatz nur moderat zulegen konnte, fiel die Entwicklung beim operativen Ergebnis deutlich besser aus: Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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