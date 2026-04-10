Nachdem der Kurs der Palantir-Aktie zuletzt massiv unter Druck geraten ist und innerhalb von zwei Tagen rund -17% verloren hat, steht der KI-Wert erneut im Fokus. Die starke Abwärtsbewegung sorgt für Unsicherheit im Chartbild, während wichtige Unterstützungen nun getestet werden. Die Volatilität nimmt deutlich zu. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Palantir-Aktie Im Palantir-Kurs zeichnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de