DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GASPREISE - Angesichts stark gestiegener Beschaffungspreise für Erdgas fordert der Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr eine Bündelung der Marktmacht europäischer und asiatischer Staaten rechtzeitig vor dem Sommer, um die Gasspeicher zu akzeptablen Preisen wieder auffüllen zu können. Der Ökonom sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Wir brauchen eine europäische Lösung. Eine Art Einkaufskartell der EU-Staaten, am besten ergänzt durch asiatische Länder." Ansonsten laufe man Gefahr, sich bei der Gasbeschaffung gegenseitig zu überbieten. "Spätestens im August beginnt das große Rennen aller Unternehmen und Länder um die verfügbaren Gasmengen", so Felbermayr. Das könnte die Preise weiter treiben. (Funke Mediengruppe)

REISEBUCHUNGEN - Der Iran-Krieg hat zu einem kräftigen Rückgang der Reisebuchungen geführt. Wie eine Datenanalyse des IT-Dienstleisters ZIEL im Auftrag des Handelsblatts zeigt, lag der gesamte Buchungsumsatz der deutschen Reisebüros im März 11,6 Prozent unter dem des Vorjahres. Die Zahl der gebuchten Urlaube sank sogar um 15 Prozent - was auf erheblich gestiegene Preise hindeutet. Nicht nur Länder im Kriegsgebiet waren betroffen: So gingen die Umsätze für die Türkei und Ägypten um je rund 45 Prozent zurück. Auch die Kanaren und Balearen verzeichneten deutliche Rückgänge. (Handelsblatt)

USBEKISTAN - Der Usbekische Nationale Investitionsfonds (UzNIF) will staatliche Vermögenswerte im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar in London und Taschkent an die Börse bringen. Dies ist Teil der Bestrebungen von Präsident Shavkat Mirziyoyev zur Öffnung der Wirtschaft. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen soll die Notierung bis Mitte Mai abgeschlossen sein. Der Fonds, der Minderheitsbeteiligungen an 13 staatlichen Konzernen hält, darunter die staatliche Fluggesellschaft Usbekistans, Banken und Energieunternehmen, wird seit letztem Jahr von Franklin Templeton im Hinblick auf einen internationalen Börsengang verwaltet. (Financial Times)

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April 10, 2026 00:40 ET (04:40 GMT)

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