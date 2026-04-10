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Dow Jones News
10.04.2026 07:21 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen positiver US-Vorlage - Inflationsdaten im Fokus

DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen positiver US-Vorlage - Inflationsdaten im Fokus

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die ostasiatischen Börsen schließen sich am Freitag mehrheitlich der positiven Vorgabe der Wall Street an. Zur freundlicheren Grundstimmung trägt wie schon an der Wall Street bei, dass Israel direkte Verhandlungen mit dem Libanon aufnehmen will und dass Israel nach den Worten von US-Präsident Trump zudem seine Angriffe auf den Libanon verringern will. Derweil sollen später am Tag im pakistanischen Islamabad erste Gespräche zwischen USA und Iran stattfinden. Hauptstreitpunkt ist neben den andauernden Angriffen Israels auf den Libanon die weiter vom Iran nicht voll geöffnete Straße von Hormus. Offenbar sind seit Vereinbarung der zweiwöchigen Waffenruhe nur sehr wenige Schiffe durch die Wasserstraße gelangt. Dazu soll Iran Mautgebühren für die Passage erwägen.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Ölpreise erhöht, was wiederum eine deutlichere Aufwärtstendenz an den Börsen verhindert. Das Barrel der US-Sorte Brent kostet 96,30 Dollar. Das ist etwas mehr als am späten Vortag und liegt bereits wieder 6 Dollar über dem jüngsten Tief.

Für etwas Zurückhaltung könnte sorgen, dass später am Tag aus den USA Verbraucherpreise für März veröffentlicht werden. Sollten diese als Folge des Energiepreisschocks seit Ausbruch des Krieges noch stärker als erwartet zugelegt haben, könnte das die globalen Inflationssorgen noch anfachen und damit auch Zinserhöhungsbefürchtungen. Ökonomen erwarten eine monatliche Teuerung um 0,9 Prozent, verglichen mit 0,3 Prozent im Februar.

Die japanische Börse zeigt sich minimal im Plus, gemessen am Topix-500. Hier bremst laut Marktteilnehmern, dass die japanischen Erzeugerpreise im März gestiegen sind, was Befürchtungen einer energiepreisgetriebenen Inflation und Zinserhöhungen durch die Bank of Japan schürt. In Seoul geht es für den stark technologielastigen Kospi um 1,8 Prozent nach oben, nachdem die Notenbank des Landes wie erwartet die Leitzinsen bestätigt hat vor dem Hintergrund eines befürchteten Inflationsanstiegs.

In Shanghai und in Hongkong verbessern sich die Indizes um gut ein halbes Prozent. Im australischen Sydney kommt der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent zurück.

In China sind die Preisdaten für März durchwachsen ausgefallen. Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahr um 1,0 Prozent, weniger als von Volkswirten mit 1,3 Prozent erwartet. Zugleich stiegen die Erzeugerpreis zwar wie erwartet um 0,5 Prozent, womit die zuvor gesehene Deflation beendet wurde. Dies wird aber vor allem den höheren Energiepreisen zugeschrieben und weniger als Beleg einer konjunkturelle Belebung im Reich der Mitte gewertet.

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für die Aktie des Modeeinzelhändlers Fast Retailing um 11 Prozent nach oben. Der Uniqlo-Eigner hat starke Geschäftszahlen ausgewiesen und seine Gewinnprognose angehoben.

In Hongkong fallen Nio um 5,8 Prozent. Hier sorgt für Enttäuschung, dass der Preis des neuen SUV-Elektro-Flaggschiffs des Autobauers deutlich unter der Markterwartung liegt. 

INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.945,50  -0,3    +2,7      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.918,74  +0,1    +9,7      08:00 
Kospi (Seoul)       5.882,73  +1,8   +39,6      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.907,96  +0,6    +1,1      10:00 
Shanghai-Composite     3.991,14  +0,6    +0,6      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.984,53  +0,2    +7,3      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   7.455,46  +2,0   -13,8      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.688,73  +0,2    +0,5      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Do, 09:15 % YTD 
EUR/USD           1,1693  -0,1   1,1699     1,1665  -0,4 
EUR/JPY           186,16  +0,1   185,94     185,32  +1,2 
EUR/GBP           0,8710  +0,1   0,8704     0,8708  -0,1 
USD/JPY           159,19  +0,2   158,94     158,85  +1,6 
USD/KRW          1.479,80  +0,4  1.474,31    1.480,50  +2,7 
USD/CNY           6,8304  -0,0   6,8314     6,8335  -2,3 
USD/CNH           6,8296  +0,0   6,8275     6,8325  -2,1 
USD/HKD           7,8345  +0,0   7,8338     7,8343  +0,7 
AUD/USD           0,7067  -0,2   0,7079     0,7036  +5,9 
NZD/USD           0,5847  -0,2   0,5859     0,5836  +1,6 
BTC/USD          71.905,23  -0,7 72.418,23    71.069,60 -18,0 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           98,31  +0,5    0,44      97,87 
Brent/ICE           96,30  +0,4    0,38      95,92 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.762,89  -0,0   -0,73    4.763,62 
Silber            75,86  +1,0    0,79      75,07 
Platin           2.063,31  -1,9   -39,73    2.103,04 
 
Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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