Zwei Welten, eine Aktie: Erkennt der Markt diese Chance zu spät?

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Es gibt diese Momente in der Rohstoffbranche, wenn die Zahlen so klar zu sprechen beginnen, dass man sich fragt, warum der Markt noch nicht zugehört hat.

Power Metallic Mines durchlebt genau eine solche Phase. Während in der einen Realität spektakuläre Bohrdaten, eine weltklasse Metallurgie und prominente Investoren eine Geschichte von Generationenpotenzial erzählen, herrscht in der anderen Realität Zurückhaltung, Skepsis und ein Abwarten auf "die nächste Studie". Wer die Diskrepanz versteht, erkennt eine der seltenen asymmetrischen Wetten im aktuellen Rohstoffmarkt.

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Welt A - Die stille Faktenlawine

Im James-Bay-Gebiet Québecs läuft ein Bohrprogramm, das selbst Branchenveteranen staunen lässt. Sechs Geräte sind im Dauereinsatz, 100.000 m sind budgetiert, und die Ergebnisse, die Monat für Monat aus dem Labor kommen, lesen sich wie eine einzige Bestätigung des Außergewöhnlichen.

Das jüngste Bohrloch aus März 2026, PML-26-049, durchteufte auf 16,55 m Länge einen Abschnitt mit 10,08% reinem Kupfer, umgerechnet 15,11% Kupferäquivalent. CEO Terry Lynch kommentierte schlicht: "Wieder einmal eine beeindruckende Ergebnisliste aus der Lion Zone." Allein das wäre schon bemerkenswert. Doch die Geschichte wird besser, je mehr Löcher man betrachtet. Von 95 veröffentlichten Bohrlöchern in der Lion Zone lieferten 78 Abschnitte von mehr als 11 m mit über 4,5% Kupferäquivalent. Die Zone beginnt praktisch an der Oberfläche, erstreckt sich mittlerweile bis in 750 m Tiefe und bleibt in ihrer Qualität konsistent.

Doch Welt A besteht nicht nur aus Bohrdaten. Da ist die Metallurgie. Im Januar veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse eines Locked-Cycle-Tests des weltweit führenden Prüfinstituts SGS. Die Werte: 98,9% Ausbringung für Kupfer, 96,8% für Platin, 93,9% für Palladium. SGS selbst hielt fest: "Diese Ergebnisse deuten auf potenzielle Möglichkeiten für die Umwandlung des Konzentrats in wertschöpfende Produkte hin, darunter fortschrittliche Materialien für verschiedene Wirtschaftssektoren wie Batterie- und Energiespeicherung, Elektrifizierung, saubere Energie und fortschrittliche Fertigung." Das Management hatte zuvor konservativ mit 80% gerechnet. Laut der neuen Rechnung steigt die wieder gewinnbare Metallmenge rein rechnerisch um mehr als 18%.

Dann ist da noch die Aktionärsstruktur. Robert Friedland, der Entdecker von Voisey's Bay, hält rund 4% und führte die letzten beiden Finanzierungsrunden an. Seine Reaktion auf die ersten spektakulären Löcher? Er sagte in einem Gespräch mit CEO Terry Lynch, dass entweder der Kern manipuliert worden sein müsste, oder es handle sich um ein geologisches Einhorn, eine "duck-billed platypus"-Lagerstätte, die eigentlich nicht existieren dürfe. Da er Manipulationen ausgeschlossen habe, bleibe nur Letzteres. Und solche Vorkommen, so Friedland, seien in seiner Erfahrung ausnahmslos sehr groß geworden.

Gina Rinehart stieg später ebenfalls ein. CEO Terry Lynch selbst hält rund 16% und hat in den vergangenen 90 Tagen mehr als 700.000 Aktien am Markt gekauft, dazu weitere 500.000 CAD über Optionsausübung investiert. Ein klares Signal.

Welt B - Der Markt, der nicht glauben will

Und trotz alledem? Die Aktie kam in den vergangenen Monaten nicht richtig in Fahrt. Nach einer herausragenden Performance im ersten Jahr folgte eine Seitwärtsbewegung. Das Management hat dafür mehrere Erklärungen.

Erstens: Gewinnmitnahmen früher Investoren, ein normales Phänomen. Zweitens: Das schwierige Marktumfeld für Junior-Mining. Doch der dritte Punkt ist der entscheidende. Der Markt hat offenbar Schwierigkeiten, die richtigen Kennzahlen zu interpretieren. Analystenhäuser schätzen die Größe der Lion Zone auf 8-13 Mio. t mit einem Kupferäquivalent von 5-7%. Aber Schätzungen sind eben keine offiziellen Ressourcen nach NI 43-101.

Die metallurgische Studie vom Januar war ein Paradebeispiel für die Diskrepanz zwischen technischer Perfektion und Marktreaktion. Viele Marktteilnehmer erwarteten Ausbringungsraten von etwa 80%, eine vernünftige Annahme. Das Unternehmen lieferte 95% Gesamtausbringung, 98,9% bei Kupfer. Eigentlich hätte dies alle verbliebenen technischen Risiken ausräumen müssen. Stattdessen bewegte sich der Kurs nur kurz, um dann wieder abzudriften.

Lynch zog daraus eine klare Lektion. Der Markt glaubt nicht an Analystenberichte, er glaubt an dokumentierte Studien. Ein Bohrergebnis ist das eine. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) mit Capex-Zahlen, Cashflow-Projektionen und einem klaren Fahrplan zur Mine - das ist etwas anderes.

Warum die PEA alles verändern wird

Genau hier setzt die strategische Kurskorrektur an. Ursprünglich war die PEA für Ende des Jahres geplant. Nun wird sie vorgezogen. Der technische Bericht soll im August, spätestens im September vorliegen, noch vor der großen Branchenkonferenz in Beaver Creek.

Was erwartet die Investoren in der PEA? Das Management geht von einer Investitionssumme zwischen 400 und 600 Mio. CAD aus, je nach Größe. Das klingt nach viel Geld, aber für eine Mine dieser Qualität ist es überschaubar. Moderne Kupfer-Tagebaue kosten oft mehrere Mrd. CAD. Der Clou liegt in den Steuervorteilen. Die kanadische Bundesregierung gewährt eine Gutschrift von 30% auf kritische Mineralien, die Provinz Québec legt weitere 25% drauf. Beides sind erstattungsfähige Steuergutschriften, die in bar fließen.

Ein naheliegender Vergleich ist das Unternehmen Canada Nickel, das ein ähnliches polymetallisches Projekt in der Region entwickelte und vor kurzem für knapp 3,8 Mrd. USD übernommen wurde. Die verwertbaren Metallmengen im Boden, so der CEO, seien durchaus vergleichbar. Power Metallic wird derzeit mit einem Bruchteil davon bewertet. Die Botschaft ist klar, wenn die Entwicklungsschritte vollzogen werden, sollte eine ähnliche Bewertungslogik greifen.

Die Wette auf die Annäherung

Für den Investor stellt sich die Frage: In welcher Welt lebt man? Wer nur Welt B sieht, wartet ab - auf die PEA, auf das New York Stock Exchange-Listing, auf den nächsten großen Bohrerfolg. Wer Welt A versteht, weiß, dass die fundamentalen Fakten bereits auf dem Tisch liegen. Die Geologie ist außergewöhnlich, die Metallurgie ist besser als erwartet, die Finanzierung ist gesichert, und die Insider haben ihr eigenes Vermögen im Spiel.

Das Management spricht offen von einem "District Play" - der Möglichkeit, dass sich über die Jahre mehrere Minen auf demselben Konzessionsgebiet entwickeln könnten. Das Landpaket wurde bereits versechsfacht. Die systematische Erkundung dieser Flächen steht noch am Anfang. Wer hier investiert, bekommt nach Einschätzung der Verantwortlichen nicht nur ein Projekt mit klaren ökonomischen Perspektiven, sondern zusätzlich die Option auf weiteres Wachstum, ohne dafür derzeit einen Aufpreis zu zahlen. GBC Research sieht ein Kursziel von 2,85 CAD.

Aktuell notiert die Aktie bei 1,14 CAD.

Chart Power Metallic Mines, Stand 08.04.2026, Quelle: Refinitiv

Bei Power Metallic Mines prallen zwei Welten aufeinander. Die eine ist gefüllt mit einer Menge Bohrmetern, zweistelligen Kupfergehalten und einer fast perfekten Metallurgie. Die andere zögert und wartet auf die nächste offizielle Studie. Die PEA, die spätestens Ende des 2. Quartals rauskommen wird, sollte die Brücke schlagen. Wer erst dann einsteigt, zahlt vielleicht schon den höheren Preis für die erkannte Wahrheit. Wer die Diskrepanz heute versteht, sichert sich den Vorteil mit dabei zu sein bei einer der seltensten Lagerstättentypen weltweit, in einer Top-Jurisdiktion, mit Milliardären, die ihr eigenes Geld riskieren. Die Frage ist nicht ob, sondern wann der Markt aufwacht.

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