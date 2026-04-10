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Drohnen sind längst vom Nischenprodukt zum Milliardenmarkt avanciert - und das in rasantem Tempo.

Ein Ende des Wachstums ist noch lange nicht in Sicht. Experten erwarten bis 2032 ein globales Marktvolumen von weit über 100 Mrd. USD. Besonders der militärische Bereich boomt, getrieben durch geopolitische Spannungen und neue Konfliktformen. Doch auch der zivile Markt wächst zweistellig und eröffnet enorme Chancen in Infrastruktur, Logistik und Landwirtschaft. Davon profitiert Volatus Aerospace mit seiner Dual-Use-Strategie. Eine prall gefüllte Auftragspipeline von über 600 Mio. CAD zeigt das enorme Momentum. Die aktuellen Analysten-Kursziele reichen bis 1,25 CAD. Derzeit notiert die Volatus-Aktie bei 0,70 CAD.

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Milliardenmarkt - zivil und militärisch

Drohnen haben sich von einer Nischenanwendung zu einem zentralen Wachstumstreiber der globalen Wirtschaft entwickelt. Bereits heute werden im militärischen und zivilen Bereich Milliarden umgesetzt. Laut den Experten von Global Market Insights wird die Branche bis 2032 locker die Marke von 100 Mrd. USD übertreffen.

Lag das Marktvolumen für unbemannte Fluggeräte im Verteidigungsbereich 2026 noch bei rund 20,7 Mrd. USD, erwarten die Experten bis zum Jahr 2032 einen Sprung auf beeindruckende 66,5 Mrd. USD. Mit Blick auf das Weltgeschehen dürfte diese Schätzung alles andere als optimistisch sein. Im Krieg zwischen der Ukraine und Russland sind Drohnen - und deren Abwehr - seit Jahren ein entscheidender Faktor. Und auch im aktuellen Konflikt im Nahen Osten, der trotz Waffenruhe noch nicht beendet zu sein scheint, haben Drohnen ihre Stärken im Kampf gegen moderne Flugabwehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Bei allen Chancen von Drohnen im militärischen Bereich werden oft die zivilen Anwendungen vernachlässigt. Doch auch in diesem Bereich ist der Erfolg von Drohnen beeindruckend. Global Market Insights prognostiziert, dass der kommerzielle Drohnenmarkt bis 2032 um durchschnittlich 10% wachsen wird und dann ein Volumen von 78,5 Mrd. USD erreichen wird. Im Jahr 2023 lag das Marktvolumen bei 32,5 Mrd. USD. Die Treiber liegen hier vor allem in der steigenden Erschwinglichkeit und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der Landwirtschaft, Logistik und Bauwirtschaft. Ob bei der automatisierten Erntegutüberwachung oder effizienten Standortinspektionen: Die Kombination aus sinkenden Produktionskosten und immer intelligenteren Dateninformationen macht Drohnen zu einem unverzichtbaren Werkzeug.

In beiden Bereichen ist Volatus Aerospace aktiv.

Potenzial bei zivilen Anwendungen riesig

Zivile Drohnenlösungen sind der Ursprung von Volatus und werden konsequent ausgebaut. Besonders dynamisch entwickelt sich das Geschäft mit Inspektions- und Monitoringlösungen für kritische Infrastrukturen. In 2025 konnte beispielsweise ein mehrjähriger Großauftrag mit einem der größten nordamerikanischen Energieversorger an Land gezogen werden. Für den Kunden kontrolliert Volatus rund 100.000 Meilen Stromleitungen - ein klarer Beleg für die steigende Nachfrage nach automatisierten, skalierbaren Drohnenlösungen. Parallel wächst das Pipeline-Monitoring, das inzwischen über 75.000 Flugstunden erreicht hat und Volatus eine führende Rolle bei langstreckentauglichen Einsätzen sichert. Technologisch verschafft sich das Unternehmen zudem durch die Genehmigung für nächtliche BVLOS-Flüge (Beyond Visual Line of Sight) in ganz Kanada einen Wettbewerbsvorteil, der neue Anwendungsfelder erschließt. Mit dem Start des Schwerlast-Drohnensystems "Condor XL" und ersten kommerziellen Anwendungen ab 2026 - etwa in der Wiederaufforstung, Offshore-Energie und Logistik - adressiert Volatus Zukunftsmärkte. Kooperationen wie mit Ki Reforestation im Rahmen groß angelegter Aufforstungsprogramme unterstreichen dabei die strategische Stoßrichtung hin zu nachhaltigen, zivilen Drohnenanwendungen.

Wachstumstreiber militärische Drohnen

Wachstumstreiber im Jahr 2025 war für Volatus nicht überraschend der militärische Bereich mit einer Umsatzverdoppelung. So haben sich die Kanadier als ernstzunehmender Anbieter von Drohnensystemen für NATO-nahe Kunden etabliert. Mehrfache Auslieferungen taktischer ISR-Drohnen (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) sowie wiederkehrende Bestellungen unterstreichen die operative Zuverlässigkeit der Volatus-Systeme im Feldeinsatz. Ein besonders bedeutender Meilenstein ist ein Verteidigungsauftrag mit einem Volumen von bis zu 9 Mio. CAD zur Lieferung eines modernen ISR-Trainingssystems an eine NATO-Organisation, dessen erste Auslieferungen für das erste Halbjahr 2026 geplant sind. Parallel stärkt Volatus seine technologische Basis durch die Übernahme der V100/V200/V300-Plattformen - langstreckentaugliche Fixed-Wing-Drohnen mit Einsatzdauern von bis zu sieben Tagen. Mit dem Aufbau einer eigenen Produktions- und Innovationsstätte in Québec sichert sich das Unternehmen zudem strategische Souveränität in der Fertigung und positioniert sich langfristig als integrierter Anbieter im wachsenden Markt für militärische Drohnenlösungen.

Mit der Produktion in Kanada hat man die Voraussetzungen geschaffen, um ein riesiges Umsatzpotenzial zu erschließen. Basis dafür ist Kanadas neue Verteidigungsstrategie. In den nächsten 10 Jahren sollen über eine halbe Billion CAD in die Landesverteidigung fließen. Bei der Auftragsvergabe sollen in Kanada produzierende Unternehmen bevorzugt werden. Zudem werden im Rahmen der neuen Defence Industrial Strategy 6,6 Mrd. CAD zur Verfügung gestellt, um die entsprechende Industrie gezielt zu fördern.

Und auch bei der Abwehr von Drohnen mischt Volatus mit. So wurde kürzlich das SKYDRA-System vorgestellt. Die Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) unterstützt die operative Planung und Simulation von Systemen zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge. SKYDRA wird als abonnementbasiertes Lizenzmodell angeboten und ermöglicht Volatus damit wiederkehrende Umsätze.

Fazit: Drohnen-Aktie mit Potenzial

Volatus Aerospace verfügt über einen schlüssigen Investmentcase. Innerhalb des Fokus auf den Drohnenmarkt adressiert das Unternehmen gleich mehrere strukturelle Wachstumstrends - von der Überwachung kritischer Infrastrukturen bis hin zur Drohnenabwehr. Die Kombination aus zivilen Anwendungen, einem Verteidigungsgeschäft mit viel Momentum und einer vollen Auftragspipeline spricht für eine anhaltend hohe Dynamik. Davon sollte auch die Aktie profitieren.

Die Volatus-Aktie wird auch in Deutschland rege gehandelt. Quelle: LSEG

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