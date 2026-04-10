Der DAX hat am Donnerstag nach der starken Erholungsrally tags zuvor 1,1 Prozent nachgegeben auf 23.806,99 Zähler. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte es aber wieder aufwärts gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,4 Prozent höher auf 23.895 Zähler.Im Fokus bleibt weiterhin die Entwicklung im Iran und damit verbunden die Entwicklung der Energiepreise. Trotz der weiterhin angespannten, aber stabilen Waffenruhe im Nahen Osten bleibt zusätzlicher Druck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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