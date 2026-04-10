Donald Trump hat Rückschlag bei seinem Vorhaben kassiert, die Führung der US-Notenbank Federal Reserve schnell neu zu ordnen. Grund: Die für nächste Woche geplante Anhörung des designierten Fed-Chefs Kevin Warsh vor dem Bankenausschuss des Senats wurde verschoben. Neben bürokratischen Hürden blockiert ein Senator die Personalie komplett. An der Wall Street wächst die Unsicherheit.Der Zeitplan droht zu scheitern: Eigentlich sollte Kevin Warsh am 16. April vor dem mächtigen Bankenausschuss des US-Senats ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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