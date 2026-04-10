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Nordex Group erhält Auftrag über 80 MW in Spanien



10.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Option, das Projekt zukünftig auf eine Gesamtkapazität von 120 MW zu erweitern Hamburg, 10. April 2026. Ende März hat die Nordex Group einen neuen Auftrag in Spanien mit einer Gesamtleistung von 80 MW erhalten. Ein Kunde hat für einen Windpark 13 Turbinen des Typs N175/6.X bestellt. Zusätzlich umfasst der Auftrag einen Premium Service der Anlagen, der sich über eine Dauer von 20 Jahren erstreckt. Der Auftrag sieht darüber hinaus die Möglichkeit der Erweiterung des Windparks um zusätzliche 40 MW vor, wodurch das Projekt künftig auf eine Gesamtkapazität von 120 MW ausgebaut werden könnte. Die Turbinen werden auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 112 Metern installiert. Die Errichtung der Windenergieanlagen startet voraussichtlich im Frühjahr 2027; die Turbinen sollen gegen Ende des Jahres in Betrieb genommen werden. Francisco Cejudo, Vertriebsleiter Spanien, Nordex Group: "Mit dem Projekt, bei dem erneut unsere neue N175/6.X-Turbine zum Einsatz kommt, bauen wir unsere Position in Spanien aus und unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energien im Land." Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben. Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

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