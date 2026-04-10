Hamburg/ Bremen (ots) -Die Kompakttraining GmbH & Co. KG hat erneut drei offene Seminare zur Mitarbeiterführung parallel durchgeführt. Zwei Veranstaltungen fanden in Hamburg statt, ein weiteres Seminar in Bremen. Im Mittelpunkt standen Führungsrolle, Delegation, Mitarbeitermotivation, Feedback- und Kritikgespräche sowie wirksame Routinen im Teamalltag.Die parallele Durchführung in zwei Städten zeigt die anhaltende Nachfrage nach kompakten Weiterbildungen für Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte. Zugleich unterstreicht sie die Leistungsfähigkeit des Trainerteams, mehrere kleine Gruppen zeitgleich mit hoher Praxisnähe zu begleiten.Im Seminar Führung Grundlagen in Hamburg arbeiteten vier Teilnehmende an Rollenklärung, Delegation und einem klareren Rhythmus in der Führungsarbeit. Die Veranstaltung wurde mit der Note 1,0 bewertet.Das parallel laufende Seminar Mitarbeiterführung in Bremen erhielt die Note 1,6. Thematisch ging es um Führungsverhalten, Motivation, Konsequenzen im Führungsalltag sowie Feedback-, Kritik- und Mitarbeitergespräche. Die Rückmeldungen zeigten, dass besonders die Reflexion der eigenen Haltung als Führungskraft im Vordergrund stand.Ein weiteres Seminar in Hamburg, bewertet mit 1,3, verband Zeitmanagement mit Führungsfragen. Behandelt wurden unter anderem Delegation, Feedback, Check-in- und Check-out-Strukturen sowie passende Routinen für die Zusammenarbeit im Team.Über alle drei Veranstaltungen hinweg zeigte sich ein einheitliches Bild: kleine Gruppen, intensiver Austausch und ein enger Bezug zur beruflichen Praxis. Die durchschnittliche Bewertung des Seminartages lag bei 1,3.BoilerplateDie Kompakttraining GmbH & Co. KG ist ein Weiterbildungsanbieter für Mittelstand und Öffentlichen Dienst. Das Unternehmen arbeitet mit fest angestellten Trainer:innen und steht für praxisnahe Seminare in kleinen Gruppen. Die Seminare und Inhouse-Schulungen richten sich an Fachkräfte, Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte.Pressekontakt:Kompakttraining GmbH & Co KGiDipl.-Kfm.Ingo ScheiderGeschäftsführungBanksstraße 620097 HamburgFon 040-80 81 375-0Fax 040-80 81 375-41Email: ingo.scheider@kompakttraining.dewww.kompakttraining.deOriginal-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80914/6252529