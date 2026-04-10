© Foto: Jacob Ford/AP/dpaUS-Medien berichten, dass die Straße von Hormus faktisch geschlossen sei. Die Tehran Times titelt gar: "Iran sperrt Straße von Hormus." Der Ölpreis steigt daraufhin, trotz Waffenruhe. Die Waffenruhe sollte den Ölmarkt beruhigen. Stattdessen ist der Ölpreis am Freitag laut CNBC angestiegen. Grund dafür ist, dass die Hoffnung auf eine schnelle Entspannung in der Straße von Hormus vorerst zerplatzt ist. Denn ausgerechnet an der wichtigsten Schlagader des globalen Ölhandels läuft der Verkehr dem Bericht zufolge weiterhin nicht normal. Sultan Ahmed Al Jaber, Chef der staatlichen Ölgesellschaft von Abu Dhabi, stellte klar: Die Passage ist faktisch nicht offen. Schiffe dürfen demnach nur …Den vollständigen Artikel lesen
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