Über Jahre hinweg überstiegen die tägliche Ölförderung und vor allem die Förderkapazitäten die Nachfrage deutlich. Die Ölpreise wurden nur auf einem moderaten Niveau gehalten, weil die Opec+ das Angebot künstlich verknappte. Doch durch den Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormus hat sich diese Situation grundlegend geändert.Denn durch das für die Weltwirtschaft wichtige Nadelöhr müssen knapp 20 Prozent der weltweiten Ölproduktion. Da diese Meerenge entgegen der Ankündigungen von Donald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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