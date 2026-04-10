The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.04.2026
ISIN Name
US931142FA65 WALMART 23/26
DE000RLP1478 RHEINL.PF.SCHATZ.24/26VAR
IT0005538597 ITALIEN 23/26
US91282CGV72 USA 23/26
US03027XBL38 AMERIC.TOWER 21/26
US25746UDJ51 DOMINION EN. 21/26
USG0686BAK55 AVOLON HDG F 20/26 REGS
US87264ABU88 T MOBILE USA 21/26
US466313AL75 JABIL 21/26
US778296AF07 ROSS STORES 20/26
DK0030352471 NYKREDIT 20/UND. FLR
US30161NAU54 EXELON CORP. 16/26
IT0005428617 ITALIEN 20/26 FLR
XS2298592770 WORLD BK 21/26 MTN
XS2333302052 PCF GMBH FLN21/26REG.S
XS2354326410 COTY 21/26 REGS
USU82764AU27 SIRIXM RADIO 21/26 REGS
USG2182GAA16 CK HUTCH.21 21/26 REGS
XS2332206718 AIIB 21/26 MTN FLR REGS
XS2330501995 ATHORA NETH. 21/31 FLR
DE000NLB3QU5 NORDLB 21/26
XS2325566847 KOREA MINE REHB.21/26 MTN
XS2332179725 LAENSFOER.BK 21/26 MTN
XS2329014620 BERKSH.HATHA 21/26
XS1982037696 ABN AMRO BK 19/26 MTN
DE000A1X3JK0 HAMB.INV.FOE.IS 16/26
USP75744AD76 PARAGUAY 16/26 REGS
DE0001030567 BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
USG91703AK72 UBS GROUP 16/26 REGS
XS0617307375 SNCF 11/26 MTN
US548661DM66 LOWE'S COS 16/26
CH0469273541 CLARIANT 19/26
DE000A14J9Z2 SACHSEN-ANH.LS.A. 16/26
US29717PAQ00 ESSEX PORTFOLIO 16/26
FR0013507852 CAPGEMINI 20/26
NZLGFDT014C0 NZ LGFA 20/26
US87612EBE59 TARGET 16/26
XS1391575161 ADANI ENERGY SOL. 16/26
FR0013414091 CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN
US053807AS28 AVNET 16/26
DE000A4PU1R0 KRED.F.WIED.25/37 MTN
XS2802190459 SNAM 24/26 FLR MTN
US26441CBY03 DUKE ENERGY 23/26 CV
DE000BU0E287 BRD USCHAT.AUSG.25/05
DE000DK0EQ46 DEKA IHS MTN S 7427
FI4000197959 FINLD 16-26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.04.2026
ISIN Name
US931142FA65 WALMART 23/26
DE000RLP1478 RHEINL.PF.SCHATZ.24/26VAR
IT0005538597 ITALIEN 23/26
US91282CGV72 USA 23/26
US03027XBL38 AMERIC.TOWER 21/26
US25746UDJ51 DOMINION EN. 21/26
USG0686BAK55 AVOLON HDG F 20/26 REGS
US87264ABU88 T MOBILE USA 21/26
US466313AL75 JABIL 21/26
US778296AF07 ROSS STORES 20/26
DK0030352471 NYKREDIT 20/UND. FLR
US30161NAU54 EXELON CORP. 16/26
IT0005428617 ITALIEN 20/26 FLR
XS2298592770 WORLD BK 21/26 MTN
XS2333302052 PCF GMBH FLN21/26REG.S
XS2354326410 COTY 21/26 REGS
USU82764AU27 SIRIXM RADIO 21/26 REGS
USG2182GAA16 CK HUTCH.21 21/26 REGS
XS2332206718 AIIB 21/26 MTN FLR REGS
XS2330501995 ATHORA NETH. 21/31 FLR
DE000NLB3QU5 NORDLB 21/26
XS2325566847 KOREA MINE REHB.21/26 MTN
XS2332179725 LAENSFOER.BK 21/26 MTN
XS2329014620 BERKSH.HATHA 21/26
XS1982037696 ABN AMRO BK 19/26 MTN
DE000A1X3JK0 HAMB.INV.FOE.IS 16/26
USP75744AD76 PARAGUAY 16/26 REGS
DE0001030567 BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
USG91703AK72 UBS GROUP 16/26 REGS
XS0617307375 SNCF 11/26 MTN
US548661DM66 LOWE'S COS 16/26
CH0469273541 CLARIANT 19/26
DE000A14J9Z2 SACHSEN-ANH.LS.A. 16/26
US29717PAQ00 ESSEX PORTFOLIO 16/26
FR0013507852 CAPGEMINI 20/26
NZLGFDT014C0 NZ LGFA 20/26
US87612EBE59 TARGET 16/26
XS1391575161 ADANI ENERGY SOL. 16/26
FR0013414091 CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN
US053807AS28 AVNET 16/26
DE000A4PU1R0 KRED.F.WIED.25/37 MTN
XS2802190459 SNAM 24/26 FLR MTN
US26441CBY03 DUKE ENERGY 23/26 CV
DE000BU0E287 BRD USCHAT.AUSG.25/05
DE000DK0EQ46 DEKA IHS MTN S 7427
FI4000197959 FINLD 16-26
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