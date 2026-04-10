Anzeige / Werbung

ChatGPT sieht laut CCN einen Ausbruch auf 74.000 US-Dollar oder einen Rückgang auf 67.000 US-Dollar, abhängig von den heutigen CPI-Daten. Bitcoin handelt bei 71.931 US-Dollar, während der Fear and Greed Index bei 14 steht.

Die Bitcoin Prognose aus KI-Modellen läuft dem Kurs immer wieder voraus, und diese Lücke ist das Signal, das jeden Zyklus definiert. Pepeto hat 8,86 Millionen US-Dollar bei 0,0000001863 US-Dollar überschritten, und die Wallets, die während extremer Angst laden, warten nicht darauf, dass ChatGPT recht bekommt.

Bitcoin Prognose: ChatGPT sieht 60 bis 70 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Spanne zwischen 63.000 und 75.000 Dollar

ChatGPT gibt laut CCN 60 bis 70 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass BTC zwischen 63.000 und 75.000 US-Dollar bleibt, wobei 74.000 US-Dollar der Schlüsselwiderstand ist, an dem das größte Optionsvolumen auf Deribit verfällt.

Die Bitcoin Prognose hat jedes strukturelle Element beisammen: schrumpfendes Exchange-Angebot, ETF-Kapital, das nach einem März-Zufluss von 1,32 Milliarden US-Dollar zurückkehrt, nachdem eine viermonatige Abflussserie gebrochen wurde, und ein Halving-Zyklus, der im zweiten Jahr am stärksten feuert. Doch kein Wallet hat jemals generationenübergreifendes Vermögen aufgebaut, indem es BTC kaufte, nachdem die Prognose bestätigt war. Die Renditen gehen an die Adressen, die sich im richtigen Projekt positioniert haben, während 71.931 US-Dollar und extreme Angst alle anderen erstarren ließen. Dieses Muster wiederholt sich in jedem Zyklus, und die Wallets, die es erkennen, handeln entsprechend.

Pepeto hat gebaut, was kein anderer Presale in diesem Zyklus bieten kann

Schlagzeilen kommen und gehen stündlich, aber die Gewinne, die Portfolios verändert haben, bleiben für immer auf der Chain. Shiba Inu verwandelte Einstiege im Bruchteil eines Cents in Salden, die größer waren als das, was die meisten Karrieren produzieren. Die Wallets, die beim Presale dabei waren, hielten siebenstellige Positionen, bevor die breite Masse überhaupt den Namen kannte. Wer 48 Stunden nach dem Listing kam, fand eine völlig andere Zahl vor und verbrachte den Rest des Bullenmarkts mit der Frage, warum er nicht früher gehandelt hat.

Pepeto baut dieselbe Dynamik auf, unabhängig davon, wo die Bitcoin Prognose landet. Gespräche auf X, Telegram und Reddit werden täglich lauter und folgen dem Muster, das vor jedem Breakout-Meme-Listing in der Krypto-Geschichte zu beobachten war.

Die Kluft zwischen beiden Projekten erzählt die ganze Geschichte. Shiba Inu hatte keine Funktionalität und verlor 93 %, als der Hype versiegte. Pepeto existiert, um das Gegenteil zu erreichen. Der Vertrags-Scanner erkennt unsicheren Code, bevor ein Wallet Mittel sendet. PepetoSwap wickelt Trades über drei Chains ohne Kosten ab, und die Bridge bewegt Token über Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gas.

Vor dem Presale-Start prüfte SolidProof jeden einzelnen Vertrag auf Sicherheitslücken und gab das gesamte Projekt erst danach für Investoren frei. Ein Veteran aus dem Binance-Team leitet die Exchange, während der Architekt, der Pepe von null auf ein Milliarden-Projekt gebracht hat, die Entwicklung führt.

Bitcoin Prognose: BTC hält 71.931 Dollar, während ChatGPT einen 74.000-Dollar-Ausbruch oder 67.000-Dollar-Rückgang am CPI-Tag modelliert

ChatGPTs Basisszenario für 2026 liegt laut Yahoo Finance bei 98.000 US-Dollar, mit einem bullischen Szenario von 132.000 US-Dollar und einem bärischen bei 52.000 US-Dollar, falls der Iran-Waffenstillstand kollabiert und Öl über 100 US-Dollar bleibt. Von 71.931 US-Dollar aus braucht selbst das Basisszenario Monate an makroökonomischer Unterstützung.

Dieser Zyklus folgt einem Vier-Jahres-Rhythmus. Die Adressen, die sich während der Angst im richtigen Projekt positioniert haben, werden zu den Erfolgsgeschichten. Pepeto füllt diese Rolle für 2026.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hat ChatGPT und rekordtiefes Exchange-Angebot, die über 100.000 US-Dollar zeigen. Doch Renditen von einer 1,4-Billionen-Dollar-Basis können nicht mit dem mithalten, was ein Presale im Bereich von Millionstel eines Cents liefert.

Wenn die Bitcoin Prognose schließlich 100.000 US-Dollar erreicht, werden die Schlagzeilen es melden. Aber die Presale-Mathematik bietet eine völlig andere Renditestruktur. In jedem bisherigen Zyklus haben die Wallets, die sich vor dem Listing positioniert haben, die Ergebnisse erzielt, die der Rest des Marktes den gesamten Bullenmarkt bereut hat. BNB bei 0,15 US-Dollar, Pepe im ersten Fenster, jeder dieser Einstiege folgte demselben Muster: funktionierendes Produkt, Presale-Phase, Listing-Event. Die steuerfreie Haltefrist beginnt am Tag des Kaufs, und der Presale-Preis auf der offiziellen Pepeto-Website existiert nur, bis das Binance-Listing ihn endgültig ersetzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was prognostiziert ChatGPT für den Bitcoin-Kurs im April 2026?

ChatGPT sieht laut CCN einen Ausbruch auf 74.000 US-Dollar oder einen Rückgang auf 67.000 US-Dollar, abhängig von den CPI-Inflationsdaten am 10. April. Die 74.000-Dollar-Marke ist der Max-Pain-Strike auf Deribit, an dem das größte Optionsvolumen verfällt.

Welches Krypto-Projekt bietet aktuell den stärksten Einstieg?

Pepeto kombiniert eine SolidProof-auditierte Exchange mit gebührenfreiem Handel, einer Cross-Chain-Bridge und einem Vertrags-Scanner, gebaut vom ursprünglichen Pepe-Gründer und einem Binance-Veteranen. In früheren Zyklen haben Presale-Projekte mit dieser Infrastruktur die stärksten Renditen des Marktes geliefert. Mehr auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepeto.io.