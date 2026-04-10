Am 5. Mai stimmt die Hauptversammlung der DHL Group nicht nur über den Dividendenvorschlag des Vorstands von 1,90 Euro pro Aktie ab, sondern auch über eine Neuordnung ihrer Konzernstruktur. Kern des Vorhabens ist die Umbenennung der börsennotierten Holding: Künftig soll die Mutter nicht mehr Deutsche Post AG, sondern DHL AG heißen.Aus der Einladung zur Hauptversammlung geht hervor, dass der Konzern auch die Führungsstruktur anpassen möchte. Demnach soll die Leitung des Gesamtunternehmens künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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