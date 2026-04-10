LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 39,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Quartalsbericht Anfang Mai dürfte die Aktien der Supermarktkette nicht antreiben, schrieb Matthew Clements am Donnerstagabend. Er erwartet aber leicht steigende Ergebnisschätzungen bis 2028./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011794037
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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