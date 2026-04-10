Europäische Bankaktien haben seit dem Jahreswechsel teilweise kräftig Federn lassen müssen. Doch seit Kurzem ziehen die Aktienkurse wieder an. Das sind die Gründe. Die Aktien europäischer Banken haben im vergangenen Jahr rekordverdächtige Kursgewinne von teilweise deutlich über 100 Prozent erzielt. Seit dem Jahreswechsel ist den Titeln allerdings die Luft ausgegangen. Einzelne Häuser wie die Deutsche Bank mussten Kurseinbrüche von über 20 Prozent hinnehmen. Der Ausbruch des Irankriegs setzte den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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