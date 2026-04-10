FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Rentenmarkt ist am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Die befristete Waffenruhe im Iran-Krieg bleibt fragil. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor am Morgen 0,04 Prozent auf 125,53 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Morgen bei 3,01 Prozent. Bestätigte Inflationsdaten aus Deutschland spielten am Markt eine untergeordnete Rolle.

Kurz vor dem geplanten Beginn von Verhandlungen in Pakistan zu einer dauerhaften Beilegung des Konflikts wackelt die vom Iran und den USA vereinbarte befristete Waffenruhe bereits: Die Kriegsparteien streiten um die Öffnung der Straße von Hormus und die anhaltenden israelischen Angriffe im Libanon. US-Präsident Donald Trump kritisierte zuletzt die "sehr schlechte Arbeit" des Iran bei der vereinbarten Freigabe der Straße von Hormus - einer Lebensader für den Welthandel.

"Die Aufmerksamkeit liegt nun auf möglichen Verhandlungen in Pakistan, die voraussichtlich am Wochenende stattfinden werden", schrieb Anleihenexperte Hauke Siemßen von der Commerzbank mit Blick auf die Kriegsparteien im Nahen Osten. Unter vielen Faktoren dürfte der Erfolg eines dauerhaften Waffenstillstands von Israels Vorgehen im Libanon abhängen. Hier deuteten die jüngsten Nachrichten auf Verhandlungsbereitschaft hin./jha/nas