Absatz minus sechs Prozent, ein Einbruch in China und neue Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen: Bei Mercedes-Benz setzt sich der Negativtrend fort. Stehen Anleger jetzt vor einer Verkaufsentscheidung oder eröffnet sich langfristig doch eine Chance? Das neue Jahr beginnt für Mercedes-Benz genauso, wie das alte aufgehört hat: mit rückläufigen Verkaufszahlen. Im ersten Quartal 2026 setzte der Autobauer rund 499.700 Fahrzeuge ab - ein Minus von sechs Prozent. Besonders schwer wiegt der Einbruch in China. Dort brachen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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