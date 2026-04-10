Volkswagen hat kurzfristig mitgeteilt, dass es die Produktionsstrategie seines einzigen US-Werks in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee aktualisiert und die dortige Herstellung des ID.4 in den nächsten Tagen einstellt. Stattdessen soll in der Fabrik nur noch der Atlas gebaut werden, ein massiver Verbrenner-SUV, der nun in die zweite Generation geht. VW hatte den neuen Atlas erst vor wenigen Tagen auf der Automesse in New York vorgestellt. Nach der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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