DJ Destatis bestätigt Anstieg HVPI-Inflation auf 2,8 Prozent im März

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im März wie erwartet deutlich zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lag um 2,8 (Februar: 2,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex stieg um 1,1 Prozent auf Monats- und 2,7 (1,9) Prozent auf Jahressicht. In beiden Fällen wurden die Ergebnisse der vorläufigen Schätzung wie erwartet bestätigt.

Energie verteuerte sich auf Jahressicht um 7,2 Prozent, nachdem die Jahresveränderungsrate im Februar noch mit 1,9 Prozent negativ gewesen war. Kraftstoffe verteuerten sich um 20,0 Prozent und leichtes Heizöl um 44,4 Prozent. Haushaltsenergie verbilligte sich dagegen um 1,2 Prozent. Nahrungsmittel kosteten 0,9 (1,1) Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 2,5 (2,5) Prozent. Dienstleistungen verteuerten sich um 3,2 Prozent.

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April 10, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)

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