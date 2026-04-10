© Foto: John Angelillo - picture alliance / newscomDas Modell "Claude Mythos" von Anthropic hat Sicherheitslücken aufgedeckt - und das Vertrauen in Software zerlegt. Anleger verkaufen blind - Käuferstreik im ganzen Sektor.Der Software-Sektor hat einen brutalen Ausverkauf verzeichnet - und Cybersecurity-Aktien wurden am härtesten getroffen. Qualys verlor am Donnerstag über 12 Prozent, Cloudflare, Tenable und Zscaler brachen jeweils zwischen 8 und 11 Prozent ein. Okta und Snowflake verloren ebenfalls mehr als zehn Prozent. Aber auch der Rest des Sektors blieb nicht verschont: ServiceNow, Appian, Intuit, Autodesk, Oracle und Salesforce büßten alle ein. Palantir, das 2025 noch weitgehend immun gegen den Software-Ausverkauf war, verlor 7,3 …Den vollständigen Artikel lesen
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