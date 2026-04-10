Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Donnerstag (09.04.2026). Neben der Kursentwicklung betrachten wir auch den EUR/USD sowie dessen Auswirkungen auf Gold und Silber im Euroraum. Der Goldpreis 09.04.2026 stand erneut im Zeichen geopolitischer Unsicherheiten im Nahen Osten. Nach der starken Volatilität der vergangenen Tage beruhigten sich die Märkte zunächst, blieben jedoch äußerst sensibel gegenüber neuen Nachrichten. Anleger warten weiterhin auf klare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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