Spätestens mit der Eskalation des Nahost-Konflikts geriet die Aktie von Chevron in den Fokus. Steigende Ölpreise hatten dem Kurs zunächst zusätzlichen Rückenwind verliehen, mit der jüngsten Entspannung folgte die Kurskorrektur. Wie geht es für den Titel weiter? Geopolitische Spannungen treiben die Ölpreise nach oben Der Irankrieg ließ die Ölpreise auf den höchsten Stand seit rund zwei Jahren steigen. Für Chevron wirkt sich ein solches Umfeld in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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