Datum der Anmeldung:
07.04.2026
Aktenzeichen:
B3-51/26
Unternehmen:
Syz Capital / Hermes / SK Pharma Logistics / Med-X-Press / MXP Fulfillment (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Pharmazeutische Logistikdienstleistungen für Großhandel und Hersteller, Pharmazeutische Pre-Wholesale-Dienstleistungen
07.04.2026
Aktenzeichen:
B3-51/26
Unternehmen:
Syz Capital / Hermes / SK Pharma Logistics / Med-X-Press / MXP Fulfillment (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Pharmazeutische Logistikdienstleistungen für Großhandel und Hersteller, Pharmazeutische Pre-Wholesale-Dienstleistungen
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