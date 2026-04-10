Datum der Anmeldung:
07.04.2026
Aktenzeichen:
B1-66/26
Unternehmen:
HIH EZVK Immo GmbH & Co. Geschl. InvKG, Hamburg/Erwerb von Anteilen an der und Kontrolle über die Jungfernstieg 16 Premium Beteiligungs GmbH & Co. KG und die Blitz 24-316 GmbH, beide Pullach im Isartal
Produktmärkte:
Vermietung von Gewerbeimmobilien
07.04.2026
Aktenzeichen:
B1-66/26
Unternehmen:
HIH EZVK Immo GmbH & Co. Geschl. InvKG, Hamburg/Erwerb von Anteilen an der und Kontrolle über die Jungfernstieg 16 Premium Beteiligungs GmbH & Co. KG und die Blitz 24-316 GmbH, beide Pullach im Isartal
Produktmärkte:
Vermietung von Gewerbeimmobilien
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