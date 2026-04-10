Datum der Anmeldung:
02.04.2026
Aktenzeichen:
B5-44/26
Unternehmen:
Trane Technologies / tkv Transport-Kälte-Vertrieb (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Vertrieb Installation Wartung und Reparatur von Kühlaggregaten insbesondere für LKW und Anhänger
02.04.2026
Aktenzeichen:
B5-44/26
Unternehmen:
Trane Technologies / tkv Transport-Kälte-Vertrieb (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Vertrieb Installation Wartung und Reparatur von Kühlaggregaten insbesondere für LKW und Anhänger
© 2026 Bundeskartellamt