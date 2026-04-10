Mit einem Kursplus von gut einem Prozent auf rund 138 Euro steht die Adidas-Aktie am Freitagmorgen an der DAX-Spitze. Die Analysten der US-Bank Citi sorgen für den Schwung und bestätigen ihre Kaufempfehlung für den Herzogenauracher Sportartikelhersteller. Während die Konkurrenz schwächelt, scheint Adidas operativ auf die Überholspur zurückzukehren. Die Details zur Studie und worauf Anleger jetzt achten müssen.Adidas meldet sich zum Ende der Handelswoche zurück. Monique Pollard, Head of European ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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