PayPal baut seine Reichweite im boomenden Social-Commerce-Markt aus. Künftig können Canva-Nutzer Zahlungslinks direkt in ihre Designs integrieren und Inhalte ohne Umweg monetarisieren. Für den Payment-Riesen ist das strategisch interessant - und für die Aktie ein willkommenes Signal. Aber auch mehr?PayPal treibt den Umbau vom klassischen Online-Bezahldienst zur Commerce-Plattform weiter voran. Der Konzern kooperiert dazu mit Canva, einer weltweit stark genutzten Design-Plattform für Präsentationen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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