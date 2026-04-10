© Foto: Daniel Bockwoldt/dpaOsterreise-Chaos bei Lufthansa: Die Kabinengewerkschaft UFO streikt am Freitag ganztägig - und das an zwei der größten deutschen Flughäfen. Was steckt hinter dem Arbeitskampf?Ausgerechnet am Osterreise-Freitag legt die Lufthansa-Kabinengewerkschaft UFO die Arbeit nieder. Von Mitternacht bis 22 Uhr sind alle Abflüge der Kerngesellschaft von Frankfurt und München bestreikt - den beiden wichtigsten Drehkreuzen des Konzerns. Gleichzeitig trifft der Ausstand die Regionaltochter Lufthansa CityLine an neun deutschen Flughäfen, darunter Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart. Dort fallen allein acht Verbindungen aus. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: UFO-Chef Joachim Vázquez Bürger räumt zwar ein, …Den vollständigen Artikel lesen
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