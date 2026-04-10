Als Werbevermarkter wurde Ströer im Jahr 2025 durch Konjunktursorgen und insbesondere durch den US-Zollstreit spürbar ausgebremst. Ende August musste Vorstand Udo Müller sogar die Jahresprognose senken. Die Aktie hat im Jahresverlauf fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Doch nun deutet sich eine Trendwende an - sowohl operativ als auch charttechnisch.Mit den testierten Zahlen für das abgelaufene Jahr 2025 hat Ströer Ende März seine vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach zeigte der Außenwerbe- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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