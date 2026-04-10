Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 13.04.2026
- (Nr.128) Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte (Erstergebnisse des Mikrozensus), Jahr 2025
- (Nr.129) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Februar 2026
- (Nr.130) Inlandstourismus, Februar 2026
- (Nr.N022) Preise und Ausgaben für Mobilität mit Auto, Bus und Bahn, März 2026 und Jahre 2020-2025
Dienstag, 14.04.2026
- (Nr.131) Großhandelspreise, März 2026
- (Nr.132 Insolvenzen, Januar 2026
- (Nr.133) Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2025
- (Nr.N023) Importe von seltenen Erden nach Deutschland und in die EU, Jahr 2025
- (Nr.16) Zahl der Woche zur Zeckensaison: Todesfälle und Krankenhausbehandlungen aufgrund von Borreliose und FSME, Jahre 2004-2024
Mittwoch, 15.04.2026
- (Nr. 134) Holzeinschlag einschl. Schadholzaufkommen aufgrund von Waldschäden, Jahr 2025
- (Nr. 135) Unternehmensverflechtungen in der Landwirtschaft, Jahr 2024
Donnerstag, 16.04.2026
- (Nr. 136) Elterngeld: Empfängerinnen und -empfänger sowie Bezugsdauer, Jahr 2025
Freitag, 17.04.2026
- (Nr. 137) Baugenehmigungen, Februar 2026
- (Nr. 138) Umsatz im Gastgewerbe, Februar 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6252731
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Montag, 13.04.2026
- (Nr.128) Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte (Erstergebnisse des Mikrozensus), Jahr 2025
- (Nr.129) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Februar 2026
- (Nr.130) Inlandstourismus, Februar 2026
- (Nr.N022) Preise und Ausgaben für Mobilität mit Auto, Bus und Bahn, März 2026 und Jahre 2020-2025
Dienstag, 14.04.2026
- (Nr.131) Großhandelspreise, März 2026
- (Nr.132 Insolvenzen, Januar 2026
- (Nr.133) Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2025
- (Nr.N023) Importe von seltenen Erden nach Deutschland und in die EU, Jahr 2025
- (Nr.16) Zahl der Woche zur Zeckensaison: Todesfälle und Krankenhausbehandlungen aufgrund von Borreliose und FSME, Jahre 2004-2024
Mittwoch, 15.04.2026
- (Nr. 134) Holzeinschlag einschl. Schadholzaufkommen aufgrund von Waldschäden, Jahr 2025
- (Nr. 135) Unternehmensverflechtungen in der Landwirtschaft, Jahr 2024
Donnerstag, 16.04.2026
- (Nr. 136) Elterngeld: Empfängerinnen und -empfänger sowie Bezugsdauer, Jahr 2025
Freitag, 17.04.2026
- (Nr. 137) Baugenehmigungen, Februar 2026
- (Nr. 138) Umsatz im Gastgewerbe, Februar 2025
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