Die Bundesregierung konkretisiert ihre Pläne für eine strategische Gasreserve in Deutschland angesichts zunehmender geopolitischer Risiken und wachsender Energieunsicherheiten. Nach dem Ausstieg aus russischem Erdgas und im Kontext des Nahostkonflikts verschärft sich die Debatte um Versorgungssicherheit und Krisenvorsorge. Das Wirtschaftsministerium unter Katherina Reiche treibt die Ausarbeitung einer nationalen Gasreserve nun gezielt voran. Die Umsetzung könnte spürbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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