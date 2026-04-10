DAX Prognose für Freitag, 10.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.938 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte das Tageshoch gestern bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels. Das Hoch wurde direkt abverkauft, es ging bis zum Vormittag in den Bereich der 23.800 Punkte. Hier schwenkte der DAX in eine enge Seitwärtsbox, gab am Nachmittag aber weiter nach. Erst kurz vor Xetra Schluss stellte sich eine Erholung ein. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX im Bereich der 23.900 Punkte festsetzen. Der DAX ging bei 23.902 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell schwach: Kurzfristig überwiegt der Abwärtsdruck, solange der Index unter wichtigen Widerständen wie der SMA50 und dem 23,6 - Retracement bleibt.

Kurzfristig überwiegt der Abwärtsdruck, solange der Index unter wichtigen Widerständen wie der SMA50 und dem 23,6 - Retracement bleibt. Entscheidende Schlüsselmarke: Die Zone um 23.894 Punkte ist richtungsweisend - darüber Chancen auf Erholung, darunter erhöhtes Risiko für weitere Abgaben.

Die Zone um 23.894 Punkte ist richtungsweisend - darüber Chancen auf Erholung, darunter erhöhtes Risiko für weitere Abgaben. DAX Prognose leicht bärisch: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 - wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Handel erwartet.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 09.04.2026

Der DAX startete gestern bei 23.938 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt zu Beginn das Tageshoch bei 24.015 Punkten. Dieses Niveau konnte nicht gehalten werden - es folgte ein schneller Rücksetzer bis in den Bereich der 23.800 Punkte.

Im weiteren Verlauf etablierte sich der Index zunächst in einer engen Seitwärtsrange, bevor am Nachmittag zusätzlicher Verkaufsdruck aufkam. Erst kurz vor Xetra-Schluss setzte eine Erholung ein.

Der DAX beendete den Handel bei 23.902 Punkten und konnte sich nachbörslich knapp unter der Marke von 23.900 Punkten stabilisieren. Insgesamt wurde ein negativer Handelstag verzeichnet.

Einzelwerte im Überblick

Stärkste Aktien: Brenntag (+3,62 - Zalando (+2,91 - BASF (+2,58 %)

Brenntag (+3,62 - Zalando (+2,91 - BASF (+2,58 %) Schwächste Aktien: SAP (-4,04 - Airbus (-1,79 - Mercedes-Benz Group (-1,53 %)..

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