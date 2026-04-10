Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 10.04.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.883 Punkten. Der Nasdaq lief bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag seitwärts. Kaufinteresse kam erst mit Aufnahme des Handels am Nachmittag auf. Der Index konnte sich deutlich erholen und über die 25.100 Punkte-Marke laufen und darüber auch den Tagesschluss formatieren.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Kurzfristig bullisches Chartbild: Der Nasdaq hält sich über der SMA20 im Stunden- und 4h-Chart, was die Aufwärtsstruktur stützt und weitere Kursgewinne ermöglicht.

Der Nasdaq hält sich über der SMA20 im Stunden- und 4h-Chart, was die Aufwärtsstruktur stützt und weitere Kursgewinne ermöglicht. Entscheidende Schlüsselmarke bei 25.116 Punkten: Oberhalb bleiben Aufwärtsziele aktiv, darunter steigt das Risiko für eine Ausweitung der Korrektur.

Oberhalb bleiben Aufwärtsziele aktiv, darunter steigt das Risiko für eine Ausweitung der Korrektur. Leicht bearishe Tagesprognose: Trotz bullischer Struktur überwiegt heute eine Seitwärts- bis Abwärtstendenz mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für das bearishe Szenario (55 %).

Der Nasdaq startete gestern bei 24.883 Punkten in den Handel. In der Vorbörse bewegte sich der Index zunächst seitwärts, bevor mit Handelsstart am Nachmittag verstärkt Kaufinteresse aufkam. Im weiteren Verlauf konnte sich der Nasdaq dynamisch erholen, die Marke von 25.100 Punkten überwinden und darüber auch den Tagesschluss bei 25.099 Punkten ausbilden.

Die Tagesrange lag bei 313 Punkten und entsprach damit exakt der erwarteten Spanne. Besonders auffällig war die Stabilisierung oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.