Wenige Wochen nach der Veröffentlichung von FritzOS 8.25 stellt Fritz schon das nächste Firmware-Update bereit. FritzOS 8.26 ist zunächst nur für ein Gerät verfügbar und bringt Verbesserungen für das Smarthome. Kurz nach der Veröffentlichung von FritzOS 8.25 hat Fritz erneut ein Update seines Router-Betriebssystems FritzOS zum Download bereitgestellt. Version 8.26 ist zunächst aber auch nur für das Fritz-Smart-Gateway verfügbar, berichtet unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n