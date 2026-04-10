Während viele Banken noch mit Unsicherheiten kämpfen, zeigt dieser Branchenprimus, wie Stärke wirklich aussieht. Rekorderlöse im Zahlungsverkehr, ein florierendes Investmentbanking und ein boomendes Wealth Management treiben die Entwicklung voran. Selbst hohe Rückstellungen ändern nichts am Gesamtbild - operativ läuft es besser als erwartet.Der entscheidende Vorteil liegt in der Größe und Marktmacht. Eine riesige Kundenbasis, dominante Positionen in zentralen Märkten und gezielte Investitionen sorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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