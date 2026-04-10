© Foto: picture alliance / TT NYHETSBYRÅN | Jessica Gow/TTDie Erholung der BYD-Aktie ist zu einem kritischen Moment ins Stocken geraten. Was jetzt wichtig ist und wie Anlegerinnen und Anleger sich verhalten sollten. BYD: Krisenprofiteur vor neuer Kurskrise? Die Anteile des chinesischen E-Fahrzeugherstellers gehörten in den vergangenen Wochen zu den überraschenden Gewinnern. Die BYD-Aktie zeigte inmitten hoher Gesamtmarktverluste relative Stärke und legte gegen den schwachen Trend am Aktienmarkt zu. Die These hinter dem Kaufinteresse war, dass die stark gestiegenen Benzinpreise für höhere E-Fahrzeugverkäufe insbesondere auf internationalen Märkten sorgen könnten. Die in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres von hohen Verlusten geplagte Aktie …Den vollständigen Artikel lesen
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