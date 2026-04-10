Wir stufen Brenntag auf HALTEN herab, da der Aktienkurs unser Kursziel von 60,00 EUR erreicht hat (~8,2x 2026E EV/adj. EBITDA), was das Risiko-Ertrags-Verhältnis ausgewogen lässt. Der kurzfristige Ausblick bleibt herausfordernd, da das Management mit einem Rückgang des EBITDA um etwa 3 % im Jahresvergleich für 2026 rechnet, bedingt durch eine schwache industrielle Nachfrage, begrenzte Auftragsübersicht und anhaltenden Preisdruck, insbesondere im Bereich Essentials, während Währungs- und geopolitische Unsicherheiten zusätzliche Gegenwinde darstellen. Gleichzeitig könnte der Konflikt im Nahen Osten vorübergehende Rückenwind durch höhere Preise und potenzielles Vorab-Kaufen bieten. Während Kosteneinsparungen und eine starke Cash-Generierung Unterstützung bieten, scheinen diese Faktoren weitgehend eingepreist zu sein. Angesichts der anhaltenden Gegenwinde und der aktuellen Bewertung sehen wir begrenzten Spielraum für eine Neubewertung ohne eine nachhaltige Erholung der Volumina. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/brenntag-se
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