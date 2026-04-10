DJ PTA-DD: MOLOGEN Lifescience AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
MOLOGEN Lifescience AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Hamburg (pta000/10.04.2026/10:50 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Matthias Bäumler 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name MOLOGEN Lifescience AG b) LEI 391200X95O4MGYVOYD06 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A3MQC96 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 3,00 EUR 150.000,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 3,00 EUR 150.000,00 EUR e) Datum des Geschäfts 07.04.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: MOLOGEN Lifescience AG Johnsallee 30 20148 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Roland Pfaus Tel.: +49 40 422 366-68 E-Mail: info@finchaincapital.com Website: www.finchaincapital.com ISIN(s): DE000A3MQC96 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München
[ source: https://www.pressetext.com/news/1775811000003 ]
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April 10, 2026 04:50 ET (08:50 GMT)