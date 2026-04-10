© Foto: Daniel Ceng - AnadoluTSMC übertrifft beim Umsatz die Erwartungen. Trotz Kriegssorgen im Nahen Osten bleibt die Nachfrage nach KI-Chips hoch. Das sendet ein starkes Signal für Nvidia, Apple und den gesamten Halbleitersektor.Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), hat im ersten Quartal die Markterwartungen beim Umsatz übertroffen und sendet damit ein starkes Signal an die Tech-Branche. Trotz der angespannten Lage im Nahen Osten und wachsender Sorgen über höhere Energiekosten sowie gestörte Lieferketten blieb die Nachfrage nach KI-Chips offenbar ungebrochen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, stieg der Umsatz in den drei Monaten bis Ende März um 35 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
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