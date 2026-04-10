© Foto: OpenAIPorsche rutscht bei den Auslieferungen kräftig ab, Mercedes schwächelt ebenfalls. Vor allem China wird für die deutschen Autobauer immer mehr zum Problem.Die Auslieferungen der Porsche AG sind in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 weiter eingebrochen, mit starken Rückgängen in den Schlüsselmärkten China und USA, wie Reuters berichtet. Die weltweiten Auslieferungen gingen im ersten Quartal um 15 Prozent auf 60.991 Fahrzeuge zurück, wie der deutsche Sportwagenhersteller am Freitag mitteilte. In China, einst wichtiger Wachstumsmotor für Porsche, gingen die Auslieferungen aufgrund des starken Wettbewerbs um Preise und Technologien durch lokale Marken um 21 Prozent zurück. In Nordamerika …Den vollständigen Artikel lesen
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