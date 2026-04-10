Ob fürs Studium oder Ausbildung, das erste eigene Zuhause oder für die Altersvorsorge: Viele Eltern möchten auch finanziell für ihre Kinder vorsorgen. Welche Versicherer bevorzugen Makler bei der Kindervorsorge? Die aktuellen Maklerfavoriten hat die Studie AssCompact TRENDS I/2026. Studium, Ausbildung, Weltreise, das erste eigene Auto, das erste eigene Zuhause, Altersvorsorge: Im Laufe des Lebens wird so einiges an Kapital benötigt. Viele Eltern möchten schon früh mit der finanziellen Absicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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