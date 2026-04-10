München (ots) -Die ARD wird weiterhin umfangreich über alle Plattformen von der Tour de France berichten. SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, hat sich mit der Amaury Sport Organisation (ASO) über eine entsprechende Vereinbarung bis einschließlich 2028 verständigt.Damit setzt die ARD erneut auf die Live-Berichterstattung vom größten Radrennen der Welt und sieht vom 4. bis zum 26. Juli 2026 eine tägliche Live-Übertragung über alle Verbreitungswege aus Frankreich vor. Neben der Tour de France ist auch die Tour de France Femmes wieder Bestandteil der Vereinbarung, von der die ARD vom 1. bis zum 9. August 2026 im Rahmen von Live-Übertragungen im Ersten und in der ARD Mediathek berichten wird. Federführer innerhalb der ARD für die Tour de France ist wie bisher der Saarländische Rundfunk (SR)."Hochspannung, Hochleistung, faszinierende Bilder, mitreißende Reportagen, große Emotionen - dafür steht die Tour de France wie kaum ein anderes Sportereignis auf der Welt", sagt SR-Intendant Martin Grasmück. "Deshalb freuen wir uns als Federführer für die Radsport-Berichterstattung in der ARD sehr, dass wir auch in den kommenden Jahren sowohl die Tour de France der Männer als auch die Tour de France Femmes in Fernsehen, im Hörfunk und im Netz zu den Menschen bringen dürfen. Und auch Radsport-Klassiker wie die Deutschlandtour, die Cyclassics oder der Tagesklassiker Paris-Roubaix gehören wieder fest zu unserer Berichterstattung. Dabei wird selbstverständlich auch der kritische Blick inklusive einordnender Hintergrund-Infos durch unsere radsporterfahrenen Journalistinnen und Journalisten nicht fehlen."Die Vereinbarung mit der ASO wurde auch für das ZDF abgeschlossen, das aber erst ab 2027 mit in die Live-Berichterstattung von der Tour de France und der Tour de France Femmes einsteigen wird. Neben umfassenden medialen Verwertungsrechten an den beiden großen Frankreich-Rundfahrten sind auch Live- und Nachverwertungsrechte von der Deutschland Tour, den Cyclassics Hamburg und einigen Rad-Klassikern inkludiert.Mit der Live-Übertragung eines der berühmtesten Ein-Tages-Rennen startet die ARD kommenden Sonntag in die Radsport-Saison 2026: Am 12. April gibt es Paris-Roubaix live im Ersten (ab ca. 14:00 Uhr) und in der ARD Mediathek (Start Livestream: 12:05 Uhr), das Frauen-Rennen von Paris-Roubaix wird im Anschluss ab ca. 17:00 Uhr ebenfalls in der ARD Mediathek live gestreamt. Auch die im Sommer geplanten Live-Übertragungen von der Deutschland Tour stehen bereits fest. Die ARD berichtet live am 20. August 2026 im Ersten und in der ARD Mediathek über die erste Etappe der Deutschland Tour von Bad Orb nach Schwäbisch Hall sowie über die dritte Etappe (22. August) nach Bad Dürkheim. Das ZDF sendet live die zweite Etappe (Schwäbisch Hall - Offenbach an der Queich, 21. August) und von der Schluss-Etappe mit Ziel in Heilbronn (23. August).Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deundPeter Meyer, Saarländischer RundfunkUnternehmenssprecher und Leiter UnternehmenskommunikationTelefon: 0681/602-2040, E-Mail: pmeyer@sr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6252844