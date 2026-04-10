Mainz (ots) -Das ZDF wird ab 2027 live von der Tour de France und der Tour de France Femmes im TV und online berichten. SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, hat sich mit der Amaury Sport Organisation (ASO) über eine entsprechende Vereinbarung bis einschließlich 2028 verständigt.Die Vereinbarung mit der ASO wurde für ARD und ZDF abgeschlossen. Neben umfassenden medialen Verwertungsrechten an den beiden großen Frankreich-Rundfahrten sind auch Live- und Nachverwertungsrechte von der Deutschland Tour, den Cyclassics Hamburg und einigen Rad-Klassikern inkludiert.Deutschland Tour 2026 bei ARD und ZDFVon der Deutschland Tour berichten ARD und ZDF auch in diesem Jahr erneut live: Das ZDF überträgt am Freitag, 21. August 2026, live die zweite Etappe von Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich und am Sonntag, 23. August 2026, die Schluss-Etappe mit Ziel in Heilbronn. In der ARD ist am 20. August 2026 die erste Etappe der Deutschland Tour von Bad Orb nach Schwäbisch Hall sowie am 22. August die dritte Etappe nach Bad Dürkheim zu sehen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6252841